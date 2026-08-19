Polícia Federal planeja intimar filho de Lula após analisar celular de lobista

Investigação apura possível tráfico de influência no governo federal a partir de conversas interceptadas, enquanto a defesa questiona a veracidade dos dados vazados.

A Polícia Federal deve convocar Fábio Luís Lula da Silva, filho mais velho do presidente da República, para prestar depoimento em inquérito sobre suposto tráfico de influência.

A oitiva ocorrerá apenas após os agentes concluírem a perícia em todas as mensagens extraídas do telefone da empresária Roberta Luchsinger, que também é alvo das apurações. O cronograma de trabalho foca na avaliação dos diálogos ocorridos a partir de 2023, sem descartar a aplicação de medidas judiciais antes dos interrogatórios oficiais.

As conversas que motivaram a autorização da investigação pelo Supremo Tribunal Federal citam supostos encontros de negócios. No dia 22 de março de 2024, o filho do presidente mencionou reuniões com autoridades federais ligadas ao gabinete da presidência e à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde.

Os investigadores apuram se houve favorecimento de empresas parceiras, incluindo negociações para viabilizar a autorização e a venda de produtos derivados de cannabis.

As autoridades suspeitam que a lobista utilizava a proximidade com o investigado para acessar o governo e intermediar repasses financeiros mensais. Em outro diálogo, ela alertou o parceiro de que outra pessoa tentava usar o nome dele para fechar contratos volumosos na Telebras.

Sobre o caso, a defesa da empresária declarou à imprensa que respeitará o sigilo processual. Já o advogado de Fábio Luís afirmou que o vazamento do material é criminoso, argumentando não ser possível comprovar a autenticidade das mensagens e que os textos estariam fora de contexto.