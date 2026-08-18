MP-AM oficializa 5 nomes na disputa pela Procuradoria-Geral

Votação no dia 1º de setembro definirá a lista tríplice para o mandato que vai até o ano de 2028.

O Colégio de Procuradores de Justiça homologou na segunda-feira, 17 de agosto, 5 candidaturas para a eleição do novo procurador-geral do Ministério Público do Amazonas. O candidato escolhido ocupará a chefia da instituição com mandato válido até o ano de 2028.

Os postulantes oficialmente habilitados para iniciar a campanha interna são Alberto Nascimento Júnior, André Virgílio Seffair, Carlos Fábio Monteiro, José Felipe Fish e Leda Mara Albuquerque.

A votação para formar a lista tríplice ocorrerá no dia 1º de setembro, entre as 8h e as 16h no fuso horário de Manaus, utilizando o sistema eletrônico Votus. Todos os membros da carreira do órgão em efetivo exercício podem participar.

O pleito funciona de forma facultativa, direta e secreta. Como o formato é plurinominal, cada eleitor tem o direito de indicar até 3 candidatos de sua preferência. Após a apuração dos resultados, os 3 nomes mais votados serão submetidos à decisão final do governador do estado, que será o responsável por nomear o novo chefe da instituição.: