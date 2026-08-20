Bancários iniciam greve nacional de 24 horas nesta quinta-feira

Profissionais rejeitam oferta patronal e exigem reajustes salariais concretos além de melhores condições de trabalho nas agências.

Os bancários de diversas regiões do Brasil cruzam os braços por 24 horas a partir desta quinta-feira, dia 20. A paralisação foi decidida após a categoria não aceitar as condições oferecidas pela Federação Nacional dos Bancos, a Fenaban. As rodadas de negociação, que ocorreram ao longo da semana, devem ser retomadas na próxima segunda-feira, dia 24.

O Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região apontou que as instituições financeiras falharam em apresentar um índice de reajuste para salários e demais verbas, descumprindo um compromisso assumido anteriormente.

Diante disso, quase 90% dos profissionais paulistas aprovaram a suspensão das atividades. A categoria cobra aumento real, valorização da PLR e dos tíquetes, além de exigir a manutenção dos postos de trabalho, o fim do fechamento de agências e o combate às metas abusivas que causam o adoecimento dos empregados. A liderança sindical ressalta que não aceitará propostas sem avanços práticos nas pautas consideradas essenciais.

A mobilização também ganhou forte adesão em outros estados. No Rio de Janeiro, o cenário foi de ampla rejeição à proposta da Fenaban, com 1760 dos 1808 participantes votando contra, restando apenas 28 aprovações e 20 abstenções.

Sobre a deflagração da greve, 1709 cariocas foram favoráveis, 32 votaram contra e 67 se abstiveram. O movimento de paralisação também foi encampado pelos sindicatos de Belo Horizonte e da Bahia, que classificaram a oferta atual dos bancos como inaceitável.