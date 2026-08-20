TCE-AM prestigia posse do ministro Mauro Campbell como vice-presidente do STJ

A conselheira-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Yara Amazônia Lins, prestigiou, nesta quarta-feira (19), em Brasília, a concorrida cerimônia de posse do ministro amazonense Mauro Campbell Marques como vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para o biênio 2026-2028. A solenidade marcou também a posse do ministro Luis Felipe Salomão na presidência da Corte, encerrando a gestão do ministro Herman Benjamin.

“É um momento de muito orgulho para todos nós, amazonenses, vermos um filho do nosso Estado alcançar uma posição de tamanha relevância no Judiciário brasileiro. Mauro Campbell tem uma trajetória marcada pela dedicação à Justiça e sua chegada à Vice-Presidência do STJ honra o Amazonas e representa o reconhecimento de sua contribuição ao país”, destacou Yara Amazônia Lins.

O conselheiro-ouvidor do TCE-AM, Mario de Mello, também prestigiou a solenidade, acompanhado da esposa, a juíza Elza Maria Costa de Mello. A cerimônia contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, além de autoridades dos Três Poderes e representantes do Judiciário brasileiro.

Escolhidos por unanimidade pelo Pleno do STJ em 14 de abril, Salomão e Campbell assumem os dois principais postos da Corte no novo biênio. Mauro Campbell deixa o comando da Corregedoria Nacional de Justiça, função que exerceu por dois anos, e será sucedido pelo ministro Benedito Gonçalves. Durante sua gestão no CNJ, Campbell priorizou ações de fiscalização, transparência nas remunerações e integração entre os tribunais.

Na nova gestão do STJ, conduzida por Salomão e Campbell, a tecnologia e a inovação devem ocupar espaço de destaque. Em seu discurso de posse, o novo presidente defendeu o uso da inteligência artificial e de ferramentas tecnológicas a serviço da sociedade, apontando para uma administração voltada à modernização do Judiciário e ao aprimoramento da prestação jurisdicional.

Trajetória

Natural de Manaus, Mauro Campbell iniciou a carreira como advogado no Rio de Janeiro, entre 1985 e 1986. No Amazonas, foi promotor de Justiça e, posteriormente, exerceu os cargos de secretário estadual de Justiça, de Segurança Pública e da Controladoria-Geral do Estado. Promovido a procurador de Justiça em 1999, foi eleito três vezes procurador-geral de Justiça, permanecendo no cargo até 2008, quando renunciou para assumir como ministro do STJ.