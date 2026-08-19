Seca extrema faz cidades do Amazonas decretarem emergência na saúde

Humaitá e Novo Aripuanã enfrentam dificuldades no atendimento médico e risco de desabastecimento de remédios por conta da vazante dos rios.

Os municípios de Humaitá e Novo Aripuanã decretaram situação de emergência em saúde pública para enfrentar os danos causados pela forte seca e pela vazante dos rios no estado do Amazonas. As medidas oficiais buscam combater as dificuldades na manutenção do atendimento médico, o risco de falta de suprimentos e a piora generalizada nas condições sanitárias locais.

Por meio do Decreto Municipal 112 de 2026, a prefeitura de Humaitá reconheceu a crise que afeta diretamente o acesso das comunidades rurais e ribeirinhas aos serviços assistenciais.

A drástica redução do nível das águas prejudica o transporte de pacientes, equipes médicas e materiais básicos. Para mitigar o problema, a gestão vai reorganizar horários e fluxos de atendimento, reforçar a logística de transporte de vacinas e equipamentos, além de garantir a manutenção de estoques estratégicos de medicamentos para a população.

Já em Novo Aripuanã, o Decreto 119 de 12 de agosto alerta para os perigos combinados das queimadas e da estiagem severa. O documento destaca a possibilidade de proliferação de doenças, a queda na qualidade do ar e o comprometimento do fornecimento de água potável, gerando perigo de infecções.

A dificuldade de navegação também ameaça a chegada de alimentos e remédios aos hospitais e postos de saúde. A medida tem validade de 180 dias e permite a contratação temporária de profissionais, garantindo rapidez aos processos ligados à crise. Na mesma semana, a prefeitura local já havia publicado uma ordem de emergência semelhante devido à baixa expressiva do Rio Madeira.