Segundo Ciclo do PROLEEI promove formação para profissionais da Educação Infantil em Envira

Nesta quarta-feira, em Envira, foi realizado o segundo ciclo formativo do PROLEEI – Programa de Leitura e Escrita na Educação Infantil. A programação reuniu professores, gestores, pedagogos, autoridades e convidados em uma manhã marcada pelo acolhimento, interação e troca de experiências.

A abertura foi conduzida pelas formadoras Marizete Rodrigues e Maria Antônia, que prepararam uma programação voltada não apenas à formação teórica, mas também à vivência de experiências que podem contribuir para a prática pedagógica na Educação Infantil.

Os participantes conheceram espaços especialmente ambientados para as atividades dos próximos dias, com propostas envolvendo literatura, narrativas, brincadeiras e diferentes experiências voltadas à construção de uma infância leitora.

Durante a programação, também foi realizada uma homenagem às autoridades presentes, como forma de reconhecimento pelo apoio ao fortalecimento das políticas públicas e da formação continuada dos profissionais da Educação Infantil.

A iniciativa reforça a importância de investir na qualificação dos profissionais que atuam diretamente com as crianças, promovendo novas reflexões e possibilidades para o trabalho em sala de aula.

O segundo ciclo do PROLEEI segue nos próximos dias com uma programação voltada à formação, à troca de conhecimentos e ao fortalecimento das práticas de leitura e escrita na Educação Infantil.