Encontro inesperado de Lula e Trump anima mercado e derruba dólar

Reunião na ONU surpreende empresários, impulsiona a bolsa de valores e abre espaço para novos acordos comerciais.

A reunião entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump na ONU gerou um forte otimismo no mercado financeiro. A surpresa com a aproximação fez o dólar cair para R$ 5,27, o menor valor de 2025 e dos últimos 15 meses, enquanto a bolsa de valores bateu recorde.

O abraço entre os líderes e o discurso de Trump citando uma boa química com o Brasil demonstraram a importância do país para a agenda dos Estados Unidos.

A confirmação de uma reunião futura trouxe alívio, especialmente para a indústria de máquinas, que sofre bastante com a dependência comercial. Embora o impacto das tarifas americanas no PIB nacional seja limitado, a sinalização de diálogo representa um grande respiro para os empresários afetados.

Essa aproximação foi articulada nos bastidores pela Confederação Nacional da Indústria e por empresários americanos, de olho em áreas estratégicas do Brasil, como terras raras, data centers e combustível verde para aviação. A expectativa melhora nas relações foi suficiente para reanimar os investidores e reduzir o medo gerado pelas tensões geopolíticas.