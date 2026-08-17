Dólar recua e Ibovespa cai em meio à crise no varejo e tensões globais

Bolsa e dólar operam em queda após pedido de recuperação judicial da Casas Bahia, reflexos de pesquisa eleitoral e agravamento de tensões no Oriente Médio.

O mercado financeiro iniciou a segunda-feira operando no vermelho. Perto das 14h10, o dólar registrava queda de 0,50%, cotado a R$ 5,1933, enquanto o Ibovespa recuava 0,25%, chegando aos 166.513 pontos. O resultado marca a 9ª desvalorização seguida da bolsa brasileira, motivada em parte pela fuga de capital estrangeiro.

O cenário interno reflete as preocupações fiscais geradas pela nova pesquisa Genial Quaest, que aponta o presidente Lula na liderança com 38% das intenções de voto no 1º turno, seguido por Flávio Bolsonaro com 31% e Renan Santos com 4%.

Além do cenário político, a crise no setor varejista afeta diretamente os investidores. A Casas Bahia entrou com pedido de recuperação judicial no domingo com o objetivo de renegociar uma dívida de R$ 17,3 bilhões.

O movimento intensifica o alerta sobre o segmento, que já enfrenta a recuperação judicial do grupo Toky e os prejuízos trimestrais recentes de R$ 50 milhões do Magazine Luiza e de R$ 274 milhões da Americanas. No campo dos indicadores econômicos locais, a inflação medida pelo IGP-10 marcou um recuo de 0,51%.

No panorama internacional, o agravamento das tensões no Oriente Médio traz instabilidade e ameaça a oferta global de petróleo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou bombardear Omã de forma severa caso o país tente interferir no controle do Estreito de Ormuz.

Ao mesmo tempo, o Irã anunciou uma recompensa de US$ 30.000 por militares americanos capturados ou mortos. Diante do risco de desabastecimento, os preços da commodity subiram, com o barril Brent avançando 0,87% para US$ 89,29 e o WTI registrando alta de 0,52%, cotado a US$ 82,83.