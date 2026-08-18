Roberto Cidade será o 1º a aparecer no horário eleitoral para o Governo do Amazonas

Justiça Eleitoral sorteou a sequência de exibição dos candidatos e definiu as 3 emissoras responsáveis pela transmissão do sinal

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas definiu a ordem de exibição dos candidatos ao Governo do Estado na propaganda eleitoral gratuita.

O sorteio estabeleceu que Roberto Cidade, do partido União Brasil, será o 1º a aparecer na televisão e no rádio. Na sequência, serão exibidas as campanhas de David Almeida do Avante, Omar Aziz do PSD, da federação formada por PSOL e Rede e da coligação Mudar é Urgente do PL.

Essa mesma sequência será adotada no 1º dia de exibição. Nas datas seguintes, a ordem vai passar por um revezamento contínuo conforme as normas da legislação eleitoral. A audiência pública foi liderada pela Comissão de Distribuição de Horário Eleitoral.

A presidente da corte, desembargadora Carla Reis, ressaltou o compromisso do tribunal com a transparência e afirmou que o órgão está aberto para esclarecer quaisquer dúvidas da população.

O encontro também serviu para fechar a estrutura técnica do sinal. A juíza Mônica Raposo da Câmara explicou que as próprias empresas de comunicação entraram em um acordo prévio. A Rede Amazônica assumiu o papel de ilha principal de transmissão. As 2 emissoras A Crítica e Encontro das Águas cuidarão do sistema reserva. A magistrada garantiu que todo o andamento do processo será monitorado por integrantes da Justiça Eleitoral para assegurar um rito seguro e democrático.