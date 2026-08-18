Área urbana brasileira cresce 12,3% e ocupa 0,6% do país

Pesquisa do IBGE aponta que a expansão das cidades equivale ao tamanho do Distrito Federal, com forte concentração no litoral e na região Sudeste.

O espaço ocupado pelas cidades no Brasil registrou um aumento de 12,27% entre os anos de 2019 e 2022. Segundo a pesquisa Áreas Urbanizadas do Brasil divulgada pelo IBGE nesta terça-feira, o país ganhou 5.954,99 km² de novas superfícies urbanas nesse período, um acréscimo equivalente ao tamanho do Distrito Federal.

Com essa expansão, a área urbanizada total chegou a 53.925 km² no ano de 2022. Apesar do crescimento contínuo, esse volume representa apenas 0,6% de todo o território nacional, o que pode ser comparado à extensão territorial do estado da Paraíba.

A analista Andressa Rosas de Menezes explica que o estudo utilizou imagens de satélite para observar as cidades vistas de cima, focando nos telhados e na ocupação do solo, sem contabilizar o crescimento vertical dos prédios ou o número de habitantes.

A análise divide essa extensão em áreas densas, que representam 70,66% do total, seguidas pelas pouco densas com 23,88% e pelos loteamentos vazios com 5,46%. Em valores absolutos, as moradias, comércios e indústrias ocupam cerca de 48.800 km², enquanto outros equipamentos como aeroportos e usinas somam 1.600 km².

Os loteamentos vazios ocupam 2.900 km² e os vazios intraurbanos preenchem 503 km². Esses dados são considerados essenciais para auxiliar o planejamento de políticas públicas voltadas para habitação, mobilidade e sustentabilidade.

O mapeamento evidencia uma grande desigualdade na distribuição espacial da urbanização brasileira. As regiões costeiras abrigam 19,5% de toda a área urbana do país, mesmo ocupando somente 5,02% do território nacional.

Em contraste, a Amazônia Legal detém 59,11% do espaço do Brasil, mas concentra apenas 14,27% das áreas urbanizadas. A expansão também é muito visível nos eixos rodoviários e em 5 estados específicos que juntos somam 50,35% de toda a urbanização nacional, sendo eles São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Bahia.

Ao analisar os números de forma proporcional, o Distrito Federal é a unidade da Federação mais urbanizada, possuindo 11,5% do seu território ocupado. Esse cenário é justificado por sua pequena extensão e pelo planejamento inicial de sua construção. No extremo oposto, o Amazonas possui apenas 0,05% de sua superfície urbanizada.

O levantamento do IBGE destaca ainda que, entre os 10 municípios com as maiores áreas urbanas do Brasil, 9 são capitais, com a única exceção sendo a cidade de Campinas, no interior paulista. O estudo também revela que existem 20 municípios no país que possuem mais de 60% de suas áreas totalmente urbanizadas, sendo que 11 deles estão localizados no estado de São Paulo.