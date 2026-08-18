Flávio Bolsonaro acusa Judiciário de impedir apoio do Centrão à sua campanha

Candidato à Presidência pelo PL alega que autoridades barraram alianças formais com ameaças, mas garante que lideranças políticas seguem ao seu lado.

O senador e candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, declarou nesta terça-feira, 18 de agosto, que membros do Poder Judiciário interferiram diretamente nas alianças de sua campanha.

Durante uma entrevista à rádio Itatiaia, o político afirmou que partidos do bloco conhecido como Centrão sofreram ameaças de altas autoridades de Brasília para não apoiarem oficialmente a sua candidatura.

Segundo ele, essa pressão impediu o ganho de tempo extra de propaganda no rádio e na televisão, um recurso considerado muito importante para a disputa. O candidato justificou a suposta interferência dizendo que o sistema atual tem medo do seu nome.

Mesmo sem a união formal das siglas, o presidenciável garantiu que grandes lideranças dessas legendas continuam sendo suas aliadas na corrida eleitoral e terão papéis centrais em um eventual governo.

Ele citou nominalmente Teresa Cristina, Dani Marques e Simone Marquetto, que chegaram a ser cogitadas para o posto de vice-presidente e colaboraram ativamente na montagem do seu plano de governo.

Além delas, Flávio ressaltou que figuras como Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes também caminham junto com a sua chapa. Sem revelar nomes específicos de magistrados, o senador concluiu a entrevista avaliando que o Brasil não vive uma democracia plena, já que membros da Justiça estariam constrangendo líderes partidários e interferindo nas decisões da política nacional.