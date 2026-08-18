Como garantir o seu voto em trânsito nas Eleições de 2026

O prazo para solicitar a transferência temporária termina no dia 20 de agosto e as regras de votação variam de acordo com o destino da viagem.

Eleitores que estarão fora de suas cidades de origem durante o pleito de 4 e 25 de outubro de 2026 têm até o dia 20 de agosto para solicitar o voto em trânsito. O pedido garante que o cidadão exerça seu direito nas urnas, mas possui regras específicas dependendo do destino escolhido.

A principal norma definida pelo Tribunal Superior Eleitoral determina que quem se deslocar dentro do seu próprio estado poderá votar para todos os cargos em disputa. Por exemplo, um morador de Parintins ou Coari que estiver em Manaus terá o direito de escolher presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.

Por outro lado, se a viagem for para outra unidade da federação, o cenário muda. Um eleitor do Amazonas que for para Brasília, por exemplo, terá o seu voto restrito apenas ao cargo de presidente da República. Essa limitação acontece porque os demais representantes são eleitos pelo eleitorado local de cada estado.

Vale destacar que a modalidade de voto em trânsito não está disponível em qualquer cidade, sendo restrita a capitais e municípios que possuam mais de 100.000 eleitores habilitados. A lista completa dos locais aptos pode ser consultada nos sites dos tribunais eleitorais, enquanto o local definitivo de votação de cada pessoa será divulgado a partir de 1º de setembro no aplicativo e-Título e nos portais oficiais.

Para fazer a solicitação, que é totalmente pessoal e intransferível, o cidadão tem duas opções: usar a internet por meio do autoatendimento no site do TSE ou comparecer presencialmente a um cartório eleitoral portando um documento oficial com foto. É possível pedir o voto em trânsito para o 1º turno, para o 2º turno ou para ambos, inclusive marcando cidades diferentes caso o eleitor saiba do seu itinerário com antecedência.

No entanto, é preciso muita atenção a um detalhe crucial: ao ter a habilitação aprovada para votar em trânsito, o cidadão fica automaticamente impedido de votar na sua seção original.

Se os planos mudarem e a pessoa não comparecer ao local temporário escolhido, será obrigatório justificar a ausência, mesmo que ela já tenha retornado à sua cidade de origem. Alterações ou cancelamentos do pedido só são permitidos até a data limite de 20 de agosto. Após as eleições, o título de eleitor retorna de forma automática para a zona original.

Por fim, o recurso do voto em trânsito é válido apenas dentro do território nacional. Quem mora no Brasil e viajar para o exterior precisará justificar a ausência nas urnas.

Já os brasileiros que possuem título registrado no exterior, mas estiverem no Brasil durante as datas de votação, podem solicitar a transferência temporária para votar exclusivamente para presidente. A Justiça Eleitoral recomenda que todos os interessados resolvam essas pendências o mais rápido possível, evitando deixar o procedimento para o último dia.