PL lidera número de candidaturas para as eleições de 2026

Levantamento do Tribunal Superior Eleitoral aponta o partido à frente nos cargos legislativos, enquanto legendas de esquerda lideram as disputas estaduais.

A campanha eleitoral de 2026 começou oficialmente no domingo (16). Dados do Tribunal Superior Eleitoral coletados pelo jornal Estadão até a noite de sábado (15) mostram que o Partido Liberal possui a maior quantidade de concorrentes nas urnas.

O PL lançou 1.624 nomes, seguido pelo MDB com 1.386, Republicanos com 1.286, Novo com 1.284 e Podemos com 1.212 postulantes. O Partido dos Trabalhadores ocupa o 7º lugar com 1.095 registros. A Justiça Eleitoral ressalta que esses números ainda não são definitivos e podem sofrer atualizações nos próximos dias.

Além de liderar o volume de candidaturas, o PL também recebeu a maior fatia do fundo eleitoral. O partido obteve cerca de R$ 881,7 milhões do montante total de quase R$ 5 bilhões distribuídos. A estratégia da sigla foca em manter sua força no Congresso Nacional, lançando 534 candidatos a deputado federal e 33 ao Senado, representando os maiores números registrados para esses cargos.

Nas disputas para os legislativos estaduais e do Distrito Federal, o PL segue na frente com 977 concorrentes. Na sequência, aparecem o MDB com 851, o Republicanos com 770 e o Podemos com 724. O cenário para os governos estaduais apresenta uma dinâmica diferente, impulsionada pelo lançamento massivo de nomes por legendas de esquerda.

O PCO encabeça essa lista com 18 candidatos a governador, uma tendência também adotada pela UP e pelo PSTU. O PL registrou 13 nomes para os executivos estaduais e o PT oficializou 12. As regras eleitorais em vigor determinam que cada legenda pode registrar um limite correspondente a 100% das vagas disponíveis, somando 1 candidato extra para cada cargo em disputa.