Justiça Eleitoral registra mais de mil queixas de propaganda irregular em apenas 4 dias

Aplicativo Pardal aponta São Paulo como o estado com mais casos e o impulsionamento ilegal na internet como a infração mais frequente.

Em um intervalo de apenas 4 dias, o Tribunal Superior Eleitoral registrou 1.103 denúncias de infrações em campanhas políticas por meio da plataforma Pardal.

O levantamento, atualizado até a última quarta-feira (19/8), aponta que São Paulo lidera o volume de ocorrências no país, totalizando 193 queixas. O ranking estadual segue com Pernambuco registrando 106 casos, Paraná com 102, Rio Grande do Sul com 95 e Minas Gerais com 89.

Os candidatos a deputado estadual são os principais alvos das denúncias, acumulando 424 registros, seguidos pelos deputados federais, com 325.

A Justiça Eleitoral também contabilizou 150 infrações ligadas a partidos ou coligações, 79 envolvendo candidatos a governador, 56 contra deputados distritais e 45 relacionadas a senadores. Concorrentes à presidência da República somam 22 ocorrências, enquanto postulantes a vice-governador aparecem em 2 registros.

O impulsionamento indevido de conteúdo lidera a lista de irregularidades, com 339 denúncias, o que equivale a 30,73% do total. As infrações gerais cometidas na internet vêm logo atrás com 289 casos (26,2%), seguidas pelo uso inadequado de bens públicos, com 105 queixas (9,52%).

A plataforma relata ainda 87 ocorrências em bens particulares, 47 situações de propaganda antecipada, 46 envolvendo materiais impressos como banners e 37 casos de boca de urna. O balanço se completa com 35 queixas sobre comícios, 35 por uso de alto-falantes, 10 em bens tombados, 7 por disseminação de notícias falsas e 6 em propriedades de uso comum, além de 60 registros que não tiveram sua classificação especificada.