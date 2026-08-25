Brasil e EUA devem retomar negociações sobre tarifaço na próxima semana

Reunião entre o ministro Márcio Elias Rosa e o representante comercial dos EUA deve ocorrer na segunda-feira (31), após conversa entre Lula e Trump

O governo brasileiro deve retomar na próxima semana as negociações com os Estados Unidos sobre as tarifas aplicadas a produtos nacionais. A primeira reunião deve ocorrer na segunda-feira (31), em formato virtual, entre o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, e o representante do Escritório de Comércio dos Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer.

A conversa estava prevista para esta semana, mas não foi possível definir uma data devido a questões de agenda. A retomada do diálogo técnico ocorreu após o telefonema entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na sexta-feira (21).

Antes da conversa entre os dois presidentes, o governo brasileiro avaliava com pessimismo a possibilidade de renegociar, antes da eleição presidencial, as duas últimas tarifas impostas pelos Estados Unidos a diferentes setores da economia brasileira. O contato entre Lula e Trump, porém, aumentou as expectativas de retomada das negociações.

Segundo relatos, Lula afirmou a Trump que as tarifas impostas ao Brasil foram baseadas em informações que não correspondem à realidade. Durante um ato de campanha em Belo Horizonte, horas após a ligação, o presidente disse que contestou as justificativas relacionadas ao desmatamento e ao trabalho forçado.

Lula também afirmou que Trump teria reconhecido os argumentos apresentados e solicitado ao secretário de Comércio dos Estados Unidos que marcasse uma reunião com Márcio Elias Rosa.

A movimentação ocorre após novas tarifas contra produtos brasileiros. Em 23 de julho, o USTR confirmou uma tarifa de 12,5% sobre produtos de 60 países, incluindo o Brasil, sob a justificativa de que essas nações teriam se beneficiado comercialmente de produtos relacionados ao trabalho forçado.

Um dia antes, entrou em vigor uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros. A medida teve como base uma investigação aberta pelo USTR durante o governo Trump, no contexto do primeiro tarifaço aplicado ao Brasil, de 50%, em julho de 2025.

A retomada das conversas é vista pelo governo brasileiro como uma oportunidade para reabrir o diálogo e buscar alternativas para reduzir os impactos das tarifas sobre as exportações nacionais.