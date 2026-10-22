Flávio e Lula levam ao TSE autorizações para quebra de sigilos nesta quinta

Campanhas enviam representantes à Corte às 11h (horário de Brasília) para dar sequência ao desafio lançado no debate da Band

A campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) confirmou que enviará representantes ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quinta-feira (22), às 11h, para dar continuidade ao desafio dos sigilos lançado por Lula (PT) no debate da Band, no domingo (18).

A advogada Maria Cláudia Bucchianeri representará o candidato e afirma que não haverá recuo: segundo ela, o desafio foi aceito e devolvido.

Na quarta-feira (21), Flávio impôs condições e disse que só apresentaria seus dados depois que o petista entregasse os dele. A campanha de Lula, então, marcou presença no TSE ao fim da manhã desta quinta. O PT levará a resposta do presidente e confirmará que aceita todas as condições.

Entre as exigências do PL estão a abertura dos sigilos telefônico, telemático, bancário e fiscal do ex-chefe de gabinete de Lula, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, além de documentos sobre as relações do governo com Daniel Vorcaro e com a lobista Roberta Luchsinger, investigada no caso INSS.

Flávio também cobra os gastos do cartão corporativo da Presidência desde 2023 e a agenda de Janja anterior a fevereiro de 2025, quando a primeira-dama passou a divulgá-la. Pede ainda informações sobre as visitas dos filhos do presidente ao Palácio da Alvorada, o uso de helicóptero e as despesas do palácio.

