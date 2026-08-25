Dino autoriza PF a acessar dados de produtora ligada a filme de Bolsonaro

Medida permite análise de materiais apreendidos em investigação sobre contratos públicos e possível uso de emendas parlamentares

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a Polícia Federal (PF) a acessar todo o material apreendido pela Polícia Civil de São Paulo durante uma investigação envolvendo a produtora Go Up Entertainment e o Instituto Conhecer Brasil (ICB).

A Go Up Entertainment é responsável pela produção de “Dark horse”, cinebiografia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre os materiais que poderão ser analisados pela PF estão computadores, celulares, documentos contábeis e comprovantes bancários recolhidos durante a Operação Wi-Fi, realizada em junho pela polícia paulista.

A investigação estadual apura suspeitas de irregularidades e desvios em um contrato de aproximadamente R$ 108 milhões firmado com a Prefeitura de São Paulo para a instalação de internet pública.

No inquérito conduzido no STF, os investigadores buscam esclarecer se recursos de emendas parlamentares foram utilizados para financiar a produção do filme ou para manter a estrutura das entidades investigadas.

O caso chegou ao Supremo após uma representação apresentada pela deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP). Entre os pontos analisados está a destinação de emendas do deputado federal Mario Frias (PL-SP) ao Instituto Conhecer Brasil.

Segundo a investigação policial, parte dos recursos teria sido utilizada na contratação de serviços e na compra de materiais que não teriam sido entregues em projetos educacionais.

A produção de “Dark horse” passou a ser investigada após a divulgação de conversas nas quais o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) discutia a captação de recursos para o filme.

Os parlamentares citados e os responsáveis pela produtora negam irregularidades e afirmam que a produção não recebeu recursos públicos. Com a decisão de Flávio Dino, o material compartilhado será submetido à análise técnica da Polícia Federal.