Pesquisa IPEN/G6 mostra os mais citados para deputado federal e estadual

Levantamento ouviu 1.200 eleitores em 11 municípios do Amazonas e mostra os nomes mais lembrados para os dois cargos



Levantamento IPEN/G6 mostra o vereador e policial militar Sargento Salazar no topo das menções espontâneas para deputado federal, com 4,1%. Nesse formato, nenhum nome é apresentado ao eleitor, que cita livremente em quem pretende votar.

Em seguida aparecem o delegado Lázaro Mendes (3,6%), Sidney Leite (2,2%), Amom Mandel (1,9%), Adail Filho (1,8%), Saullo Vianna (1,6%), Fausto Jr. (1,3%), Joana Darc (1,1%), Silas Câmara (1,0%) e Jesus Alves (0,9%). Salazar está no primeiro mandato como vereador.



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Para a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o deputado estadual Thiago Abrahim foi o mais lembrado, com 3,5%. Cristiano Dangelo vem na sequência, com 2,4%, seguido por Mayra Dias (1,7%) e Zé Ricardo (1,4%).

Completam a lista Carlinhos Bessa, Brena Dianná, Eraldo Cb e Débora Menezes, todos com 1,3%, além de Mário César Filho (1,2%) e Luana Ferraz (0,9%).



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A pesquisa foi realizada entre os dias 18 e 25 de setembro, com 1.200 entrevistas presenciais em Manaus, Parintins, Itacoatiara, Manacapuru, Coari, Maués, Presidente Figueiredo, Iranduba, Careiro, Tefé e Rio Preto da Eva. A margem de erro é de 2,8%, com nível de confiabilidade de 95%.

