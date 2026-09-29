Airton Gentil é eleito presidente do TJAM para 2027-2028

Desembargador recebeu 20 dos 26 votos do Pleno e comanda o Tribunal de Justiça do Amazonas a partir de janeiro



O desembargador Airton Luís Corrêa Gentil foi eleito nesta terça-feira (29) presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) para o biênio 2027-2028. A votação ocorreu no Tribunal Pleno, que também definiu a nova Mesa Diretora da Corte.

Gentil recebeu 20 dos 26 votos e disputou o cargo com o desembargador Cláudio César Ramalheira Roessing. Atualmente vice-presidente do tribunal, ele agradeceu o apoio dos colegas e afirmou receber o posto com a responsabilidade que a função exige.



Na sequência, a desembargadora Onilza Abreu Gerth foi escolhida vice-presidente para o mesmo período. Ela também teve 20 votos e concorreu com o desembargador Cezar Luiz Bandiera. Já a desembargadora Vânia Maria Marques Marinho será a corregedora-geral de Justiça, como candidata única ao cargo.



Com a definição, a Mesa Diretora do TJAM para 2027-2028 fica composta por Airton Gentil na Presidência, Onilza Abreu na Vice-Presidência e Vânia Marques na Corregedoria-Geral. A nova gestão assume em janeiro de 2027.

Gentil ingressou na magistratura amazonense em 1989 e foi promovido a desembargador em 2017.