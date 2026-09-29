Dólar e Ibovespa recuam com foco nos dados de emprego

Moeda americana cai a R$ 5,21 e bolsa perde 0,25% na manhã desta terça, enquanto investidores acompanham desemprego, petróleo e juros



O dólar opera em queda nesta terça-feira (29). Perto das 11h, a moeda recuava 0,25% e era cotada a R$ 5,2119. Na véspera, tinha subido 0,85%, fechando a R$ 5,2251. O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, também perdia 0,25% no mesmo horário e marcava 182.535 pontos, depois de recuar 0,26% na segunda-feira, aos 182.991 pontos.



O destaque da agenda econômica é a divulgação da taxa de desemprego, que ficou em 5,3% no trimestre encerrado em agosto. Os investidores também acompanham novos dados de inflação e atividade, além de sinais sobre o quadro fiscal do país.

O cenário político segue no radar, com as eleições presidenciais se aproximando. Na véspera, uma pesquisa Quaest mostrou Lula (PT) com 39% das intenções de voto no primeiro turno, contra 34% de Flávio Bolsonaro (PL).



No exterior, o mercado observa os riscos de novas altas de juros pelo Federal Reserve, o banco central americano, em meio às incertezas sobre as tensões no Oriente Médio. A atenção está voltada aos possíveis impactos sobre o preço do petróleo, que pode influenciar a inflação e os mercados globais.

