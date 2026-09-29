TCE-AM e TCU promovem seminário sobre desafios da infraestrutura de transportes na Amazônia

Os custos da infraestrutura de transportes na Amazônia e o papel das rodovias e hidrovias na integração regional serão tema de um debate com especialistas no dia 29 de outubro. O seminário “Custo Amazônico: o preço da distância e os desafios da infraestrutura” será realizado no auditório do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) em parceria com o Tribunal de Contas da União (TCU).

A programação terá como tema central os impactos das características da região sobre os custos e a execução de obras voltadas à educação e à saúde. Serão discutidos aspectos como logística, transporte de insumos, energia e os custos de referência utilizados nacionalmente, além de estratégias para ampliar a eficiência das redes de transporte dos municípios em um contexto de elevados custos logísticos.

A abertura contará com a participação do presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo; do ministro Jhonatan de Jesus; da presidente do TCE-AM, conselheira Yara Amazônia Lins; do governador do Amazonas, Roberto Cidade; e do presidente da Atricon, Edilson Silva. Na sequência, o reitor do IFAM, Jaime Cavalcante Alves, fará a palestra magna sobre o custo amazônico.

Durante a tarde, especialistas da Caixa Econômica Federal, DNIT, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Ministério de Portos e Aeroportos, além de representantes de municípios, participam dos debates. Entre os temas estão edificações de educação, hidrovias e rodovias, com apresentação de estudos de caso locais.

Para a presidente do TCE-AM, conselheira Yara Amazônia Lins, o seminário amplia a discussão sobre os desafios enfrentados pela região na execução de obras e na prestação de serviços públicos.

“A realidade amazônica impõe desafios próprios para a execução de obras e serviços públicos. Discutir o custo amazônico é também discutir como podemos tornar o planejamento e a aplicação dos recursos mais eficientes, considerando as características da nossa região.”

As inscrições serão disponibilizadas em breve pelo Instituto Serzedello Corrêa, do TCU. As informações sobre a programação e o formulário de inscrição serão divulgados pelos canais oficiais das instituições.