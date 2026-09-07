Fachin aguarda explicações de Moraes e Mendonça sobre caso Master

Presidente do STF abriu procedimento para reunir informações antes de decidir sobre possíveis medidas na crise envolvendo ministros da Corte

Os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), deverão prestar esclarecimentos ao presidente da Corte, Edson Fachin, sobre os episódios relacionados ao caso Master.

Fachin abriu um procedimento para concentrar as informações e analisar as acusações e questionamentos envolvendo os dois ministros. A intenção é ouvir os envolvidos antes de decidir se será necessário adotar alguma medida ou levar a questão para análise do plenário do Supremo.

Na quinta-feira (3), Fachin estabeleceu prazo de 5 dias para que Moraes, Mendonça, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, apresentem informações sobre pontos levantados após a divulgação de mensagens trocadas entre Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, e Moraes.

Entre os esclarecimentos solicitados está a apuração sobre o cumprimento das regras previstas na Lei Orgânica da Magistratura pela Polícia Federal durante o acesso a informações relacionadas a autoridades com foro no STF. Fachin também quer saber sobre possíveis acessos a documentos particulares e eventual divulgação de informações protegidas por sigilo judicial.

O presidente do STF ainda solicitou detalhes sobre uma diligência determinada por Mendonça para identificar pessoas citadas em materiais da Polícia Federal. Também foram requisitadas informações sobre as providências adotadas pela Procuradoria-Geral da República no exercício do controle externo da atividade policial.