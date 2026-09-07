Lula acompanha desfile de 7 de Setembro em Brasília

Presidente participa da cerimônia na Esplanada dos Ministérios ao lado de Janja, Alckmin e chefes dos Três Poderes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, na manhã desta segunda-feira (7), do desfile cívico-militar de 7 de Setembro, realizado na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

Lula acompanha a cerimônia ao lado da primeira-dama, Janja da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e da esposa dele, Lu Alckmin. Ministros do governo também estão presentes no evento.

Na primeira fila da tribuna de honra estão autoridades dos Três Poderes. Entre os presentes estão o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

A cerimônia ocorre durante as celebrações da Independência do Brasil, comemorada nesta segunda-feira (7) em todo o país.