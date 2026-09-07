Forças de Segurança do Amazonas participam do Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro

Atuação integrada envolveu órgãos estaduais e federais no planejamento e na execução das ações de segurança e atendimento durante o evento

As Forças de Segurança do Amazonas participaram do Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro, nesta segunda-feira, no Sambódromo, em Manaus. O governador Roberto Cidade acompanhou a programação, que celebra a Independência do Brasil e a soberania nacional.

“Sabemos o quanto é importante o dia 7 de setembro. Hoje, pudemos reforçar no coração dos amazonenses esse sentimento de defesa da nossa independência. Essa é a primeira vez que participo na condição de governador, e é uma honra muito grande. Tenho certeza de que isso une as forças do nosso estado, une as forças federais, e nós precisamos estar sempre unidos para trazer mais segurança e mais esperança para o nosso povo”, afirmou o governador Roberto Cidade.

Além da participação no desfile, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) atuaram, junto à Defesa Civil do Amazonas, de forma ostensiva e preventiva durante todo o evento, enquanto a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) realizou a coordenação e o acompanhamento das atividades, por meio do colegiado instalado no Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICC-L).

A operação também contou com a atuação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seaint), além dos demais órgãos envolvidos no planejamento das ações.

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) esteve integrada à operação, acompanhando toda a programação no local do evento, onde manteve um posto de atendimento preparado para prestar assistência imediata. A participação da SES-AM também ocorreu no CICC-L, fortalecendo a articulação da pasta com os demais órgãos envolvidos na operação.

O comandante-geral da PMAM, coronel Klinger Paiva, destacou a participação da corporação no desfile e reforçou o compromisso com a segurança pública do estado.

“Hoje é um dia muito importante, porque é o dia que celebramos a independência do Brasil. E a Polícia Militar esteve presente representando o nosso estado, as Forças de Segurança, para demonstrar essa integração e também o compromisso da nossa Polícia Militar com o estado do Amazonas em preservar a segurança pública em defesa do nosso cidadão amazonense”, afirmou o comandante-geral da PMAM.

Desfile

A participação da PMAM no desfile contou com diferentes unidades e grupamentos, entre eles a Banda de Música, Academia de Polícia Militar, Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), Força Tática, policiais femininas, Diretoria de Saúde, Comando de Policiamento Especializado (CPE), Batalhão de Choque, Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), unidades de policiamento ambiental, Ciclopatrulha e o desfile motorizado.

O CBMAM também integrou a programação cívico-militar. A mobilização da tropa teve início nas primeiras horas da manhã, com o deslocamento do efetivo para a avenida Constantino Nery e o posicionamento das equipes para as solenidades. A corporação também participou da revista da tropa, do hasteamento do Pavilhão Nacional, do acendimento do Fogo da Pátria e do desfile cívico-militar.

O Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro é organizado pelo Exército Brasileiro. O evento contou também com a participação das Forças Armadas, veteranos do Exército Brasileiro, Maçonaria, Associação dos Oficiais R2 do Amazonas (Aora), Suçuarana, Bodes do Asfalto e escoteiros.

“É uma festa que nós participamos como militares, expondo o nosso patriotismo, trazendo uma mensagem de civismo e de cidadania à população amazonense, ao povo de Manaus. Mas, antes de tudo, é uma festa cívica, que os militares, com muita honra, participam no dia que nasceu a pátria, o dia da nossa independência. O Exército, com o seu lema tradicional de ‘braço forte, mão amiga’, está sempre próximo da população”, ressaltou o comandante Militar da Amazônia (CMA), general de Exército Luiz Gonzaga Viana Filho.