Ibovespa sobe com cenário eleitoral e alta do petróleo

Bolsa brasileira avança mais de 1% com novas pesquisas para 2026 e tensão no Oriente Médio; dólar opera abaixo de R$ 5,10

O Ibovespa opera em alta nesta terça-feira (8), após o feriado prolongado, com investidores repercutindo novas pesquisas eleitorais e acompanhando a crise institucional envolvendo o Supremo Tribunal Federal (STF).

No cenário internacional, a valorização do petróleo também contribui para o avanço da Bolsa brasileira, mesmo com as principais bolsas dos Estados Unidos registrando queda.

Às 13h55, o Ibovespa subia 1,2%, aos 187.354 pontos. Durante a sessão, o índice chegou a avançar mais de 2%, ultrapassando os 189 mil pontos.

Entre as principais altas estão ações da Petrobras (PETR4), que avançavam mais de 1%, e da Vale, com ganho próximo de 1,4%. No setor bancário, Bradesco (BBDC4) subia quase 1,9%, enquanto Banco do Brasil (BBAS3) avançava mais de 1%.

No mesmo horário, o dólar recuava mais de 0,6% frente ao real e era negociado abaixo de R$ 5,10.

A pesquisa Nexus/BTG divulgada nesta terça-feira mostrou cenários de empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e nomes como Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante) em eventuais disputas de 2º turno.

O levantamento também apontou que 50% dos entrevistados desaprovam a gestão de Lula, enquanto 45% aprovam. Para 52%, a situação econômica do país é ruim ou péssima, enquanto 16% avaliam o cenário como ótimo ou bom.

O cenário eleitoral voltou a influenciar os ativos brasileiros diante da avaliação de parte do mercado de que uma eventual mudança de governo poderia resultar em uma política fiscal mais rígida a partir de 2027.

A crise no STF também permanece no radar dos investidores. Nesta terça-feira, o ministro André Mendonça determinou o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e do diretor de Inteligência da corporação, Leandro Almada. A decisão ocorreu após Mendonça afirmar que ele e o advogado-geral da União, Jorge Messias, teriam sido alvo de monitoramento considerado ilícito em relatórios de inteligência da PF.

No exterior, o petróleo segue em alta diante da tensão no Oriente Médio. O barril do Brent avançava mais de 0,3%, para US$ 97,30, enquanto o WTI subia 0,8%, acima de US$ 92.

A tensão aumentou após a Guarda Revolucionária do Irã afirmar que capturou um veículo submarino não tripulado dos Estados Unidos na entrada do Estreito de Ormuz. O episódio ocorre após ataques registrados durante o fim de semana e mantém os mercados atentos aos riscos de uma escalada no conflito.