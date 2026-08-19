Marcos Rotta assume coordenação-geral da campanha de Cidade

Às 6h desta quarta-feira (19), o governador e candidato à reeleição Roberto Cidade apresentou oficialmente o ex vice-prefeito de Manaus Marcos Rotta como coordenador-geral de sua campanha. Os dois gravaram um vídeo para as redes sociais e, logo depois, seguiram para um corpo a corpo com trabalhadores, feirantes e consumidores na Manaus Moderna.

Com sete mandatos eletivos e ampla experiência na vida pública, Rotta chega para reforçar o comando político e estratégico da coligação União Pelo Amazonas. Ele terá a missão de integrar as diferentes frentes da campanha, coordenar estratégias e ampliar o diálogo com prefeitos, vereadores e lideranças da capital e do interior.

A chegada de Rotta também tem forte significado político. Após deixar o grupo liderado por David Almeida, o ex-prefeito passa a integrar o núcleo duro de Cidade e a participar diretamente das principais decisões da campanha, ao lado de nomes experientes como o candidato a vice-governador Serafim Corrêa.

A estreia na Manaus Moderna, logo nas primeiras horas do dia, marcou o início de uma nova fase de mobilização. Com Rotta na coordenação-geral, Cidade amplia sua capacidade de articulação, fortalece alianças e intensifica a presença da campanha em Manaus e nos 61 municípios do interior.