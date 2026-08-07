Cerco ao assédio eleitoral: acordo inédito quer proteger o voto do trabalhador

A união entre instituições judiciárias e trabalhistas tem o objetivo de frear pressões de chefes e garantir a liberdade de escolha nas urnas.

O Ministério Público Eleitoral assinou um acordo de cooperação técnica nesta quinta-feira, dia 06/08, voltado para o combate a abusos políticos no ambiente corporativo e para a defesa da liberdade do eleitor.

O compromisso foi firmado em Brasília, na sede do Tribunal Superior Eleitoral, englobando também o próprio TSE, o Tribunal Superior do Trabalho, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho.

A proposta do grupo é unir forças para veicular campanhas educativas, promover cursos de capacitação e divulgar pesquisas que ajudem a conscientizar a população sobre o tema.

Durante o evento, o vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa, destacou que a colaboração entre os órgãos é indispensável para impedir ações que limitem a manifestação política dos cidadãos.

O assédio eleitoral acontece quando gestores ou empregadores utilizam sua posição de poder para intimidar e obrigar os trabalhadores a apoiarem uma determinada candidatura ou ideologia.

Esse abuso afeta servidores, estagiários, terceirizados e empregados formais, resultando em graves punições judiciais que podem tramitar simultaneamente nas áreas cível, criminal, trabalhista e eleitoral.

Logo após a assinatura do documento, o grupo anunciou a campanha nacional Aliança pelo voto livre e secreto, baseada no lema no meu voto mando eu.

A meta da iniciativa é mobilizar a sociedade civil, o poder público e a iniciativa privada para fortalecer a democracia, assegurando que o profissional exerça seu direito de voto de acordo com suas próprias convicções e sem sofrer ameaças no local de trabalho.