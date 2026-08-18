Adeus a Laura Cardoso: Ícone da arte brasileira morre aos 98 anos

A veterana atriz colecionou mais de 60 personagens marcantes e dezenas de prêmios ao longo de sua trajetória nos palcos e nas telas.

A dramaturgia nacional perdeu um de seus maiores talentos nesta terça-feira, dia 18. Aos 98 anos de idade, a atriz Laura Cardoso faleceu na cidade de São Paulo, informação que foi comunicada por meio de seu perfil oficial no Instagram.

A cerimônia de despedida ocorre na Funeral Home, situada na Rua São Carlos do Pinhal, número 376, no bairro da Bela Vista, com o velório programado para acontecer das 8h às 14h.

Batizada como Laurinda de Jesus Balleroni, a artista celebraria seu aniversário de 99 anos no próximo mês de setembro. Durante sua vasta trajetória profissional, ela deu vida a mais de 60 personagens apenas na televisão.

Entre os papéis mais lembrados pelo público estão dona Izaura da novela Mulheres de Areia, Guiomar de A Viagem e Sinhana Coragem da trama Irmãos Coragem. Suas participações mais recentes na teledramaturgia ocorreram quando ela já havia ultrapassado a marca dos 90 anos, interpretando dona Sinhá em Sol Nascente e Caetana de Souza em O Outro Lado do Paraíso.

O talento de Laura foi amplamente reconhecido com diversas premiações no cinema, no teatro e na televisão. Ela conquistou o prêmio Grande Otelo de atriz coadjuvante em 3 ocasiões pelos filmes Copacabana de 2002, O Outro Lado da Rua de 2005 e De Onde Eu Te Vejo de 2017.

Pela Associação Paulista de Críticos de Arte, a APCA, foi vitoriosa 5 vezes, destacando seus trabalhos televisivos em Os Apóstolos de Judas de 1977 e Irmãos Coragem de 1995, além do filme Através da Janela de 2001 e das peças Vem Buscar-me que Ainda Sou Teu de 1990 e Vereda da Salvação de 1993.

A artista também ganhou 2 estatuetas do Troféu Imprensa pelas obras A Noite Eterna de 1963 e Moulin Rouge de 1964. O conjunto de sua obra ainda rendeu o prêmio Guarani Honorário em 2021 e o Troféu Oscarito do Festival de Gramado em 2023.

Nas redes sociais, grandes personalidades da classe artística prestaram suas homenagens. O ator Miguel Falabella enalteceu a colega ao dizer que ela era gigante e possuía um talento que não cabia em seu corpo pequeno.

Ary Fontoura relembrou a companheira de tantas caminhadas, garantindo que sua luz e seu sorriso jamais serão esquecidos. A cantora e atriz Zezé Motta também lamentou a partida, ressaltando que a arte do Brasil se despede de uma de suas maiores damas, uma mulher que foi inteira e será eterna.