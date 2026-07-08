União Europeia reage à ordem de Trump e exige respeito aos acordos comerciais com a Espanha

Representante da Comissão Europeia defendeu a proteção dos interesses do bloco e cobrou que os americanos cumpram compromissos anteriores.

A União Europeia aguarda que os Estados Unidos cumpram suas obrigações financeiras e institucionais, conforme declarou um porta-voz da Comissão Europeia nesta quarta-feira, dia 8 de julho. O pronunciamento ocorreu logo após o presidente Donald Trump determinar ao seu secretário do Tesouro, Scott Bessent, o corte das relações comerciais com o governo espanhol.

A resposta oficial do bloco foi apresentada por Olof Gill em uma coletiva de imprensa realizada em Bruxelas. O desgaste diplomático começou quando Trump definiu Madri como uma parceira terrível dentro da OTAN, além de criticar os aliados europeus por não apoiarem a guerra contra o Irã. Essa determinação do líder americano gerou um forte alerta sobre a estabilidade de todas as relações econômicas transatlânticas.

Para rebater a diretiva de Washington, Gill fez questão de recordar que a União Europeia e os Estados Unidos assinaram uma declaração conjunta no ano passado. O porta-voz enfatizou que a Europa espera o cumprimento total das promessas feitas pelo governo americano no documento, da mesma maneira que os europeus seguem respeitando a sua parte.

O representante também reforçou a dedicação da União Europeia em manter o equilíbrio das transações internacionais do bloco. Ele assegurou que a Comissão atuará firmemente para proteger de maneira integral os interesses do grupo e de todos os seus países membros, priorizando a defesa constante de um comércio previsível, seguro e vantajoso para os 2 lados.