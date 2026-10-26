Omar Aziz vence em 60 dos 62 municípios do Amazonas

Governador eleito teve 61,42% dos votos válidos; Maria do Carmo ganhou apenas em Humaitá e Apuí

O governador eleito do Amazonas, Omar Aziz (PSD), venceu em 60 dos 62 municípios do estado no segundo turno, realizado neste domingo (25). A professora Maria do Carmo (PL) teve a maioria dos votos somente em Humaitá e Apuí, no sul do Amazonas. Os dados são de levantamento da Associação Amazonense de Municípios, com base em informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Omar foi eleito com 1.273.975 votos, ou 61,42% dos votos válidos. Maria do Carmo recebeu 800.328 votos, o equivalente a 38,58%, o que resultou em uma diferença de 473.647 votos.

A maior votação proporcional de Omar foi em Barreirinha, no baixo Amazonas, com 93,74% dos votos válidos. Na sequência aparecem Boa Vista do Ramos, com 90,79%, Nhamundá, com 89,74%, Amaturá, com 87,95%, e Tonantins, com 87,80%. Em Parintins, segundo maior colégio eleitoral do estado, ele teve 86,32%, ou 45.967 votos, contra 7.287 da adversária.

Na capital, a disputa foi mais apertada. Omar venceu com 50,35% dos votos válidos, contra 49,65% de Maria do Carmo, uma diferença de apenas 7.944 votos.

As duas derrotas do governador eleito aconteceram no sul do estado, região onde está o agro amazonense, formado por agricultores vindos do Sul do país. Em Humaitá, Maria do Carmo teve 50,98% contra 49,02% de Omar. Em Apuí, a vantagem foi maior: 67,58% contra 32,42%.