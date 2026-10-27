PF prende irmão de ex-prefeito de Borba em operação sobre queimadas ilegais

Homem foi detido em Manaus após policiais encontrarem arma sem documentação regular em sua residência

O irmão do ex-prefeito de Borba, Simão Peixoto, foi preso na manhã desta terça-feira (27), em Manaus, durante uma operação da Polícia Federal que investiga queimadas ilegais no Amazonas. A ação ocorreu em uma casa na rua José Mariano, no bairro Parque 10, zona centro-sul da capital.

De acordo com as primeiras informações, os agentes encontraram uma arma de fogo que estaria sem documentação regular, o que teria motivado a prisão durante as diligências.

A operação também prevê o cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma propriedade rural ligada à família do ex-prefeito.

Ainda não foram esclarecidos o enquadramento legal da prisão, o tipo de arma apreendida e a eventual relação do preso com os crimes ambientais investigados. A Polícia Federal não divulgou comunicado oficial sobre a operação.

