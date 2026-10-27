Dino manda PF investigar suspeita de interferência estrangeira nas eleições

Ministro do STF também quer apurar se apoio político teria sido oferecido em troca de acesso a terras raras e minerais críticos do Brasil

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta terça-feira (27) que a Polícia Federal abra uma investigação sobre possível interferência estrangeira nas eleições deste ano. Ele aponta indícios de uso intencional de algoritmos de plataformas digitais para favorecer ou prejudicar candidatos.

Dino também pediu a apuração de uma eventual oferta de apoio político em troca de acesso a terras raras e minerais críticos brasileiros.

Na decisão, o ministro menciona pedidos feitos na ação e cita a atuação de agentes e intermediários estrangeiros nos ambientes digital e financeiro. Ele afirma haver notícias de possíveis aportes de recursos de fora do país em benefício de uma campanha e cita a empresa Rockbridge Network, que teria participado de negociações para financiar a campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL).

Dino ainda se baseia em um relatório da Abin, que inclui a segurança do processo eleitoral entre as prioridades do país e alerta para o risco de interferência externa.

Para o ministro, o Brasil não admite interferência direta ou indireta de Estado estrangeiro em assuntos de sua soberania, nem efeitos de atos unilaterais de outros países fora dos mecanismos previstos na Constituição.