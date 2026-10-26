Omar Aziz diz que vai liderar pessoalmente a transição de governo no Amazonas

Governador eleito afirma que terá auditores do TCE-AM na equipe e quer conhecer todos os dados da gestão estadual em dois meses

O governador eleito do Amazonas, Omar Aziz (PSD), deve definir nos próximos dias a equipe responsável pela transição com o atual governo, comandado por Roberto Cidade. Em entrevista à Rede Tiradentes, ele deixou claro quem estará à frente do processo: “O líder da equipe de transição sou eu. Minha maior preocupação é o Amazonas e eu não terceirizo isso a ninguém”.

Omar lembrou que a transição não é um favor, já que está prevista em lei e tem prazos a cumprir. Como novidade, anunciou que fechará parceria com o Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) para incluir auditores do órgão de controle externo na equipe.

A meta do governador eleito é, em 2 meses, ter acesso a todos os dados da administração estadual, para definir os primeiros passos do novo governo. Uma das ações iniciais, já destacada na campanha, será reduzir a fila do Sisreg, que reúne os pacientes à espera de consultas, exames e cirurgias na rede estadual de saúde.