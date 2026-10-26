Omar Aziz vai a Brasília buscar recursos para o primeiro ano de governo

Em sua primeira viagem após a vitória, governador eleito trata do orçamento de 2027 e começa a atuar com foco no Executivo

O governador eleito do Amazonas, Omar Aziz (PSD), embarca nesta terça-feira (27), às 10h, para Brasília, em sua primeira viagem desde a vitória no segundo turno, realizado no domingo (25). O objetivo é tratar da destinação de recursos para o primeiro ano de seu governo, em 2027.

A viagem marca uma mudança de postura. Embora ainda exerça o mandato de senador, Omar passa a trabalhar com as responsabilidades de quem assumirá o comando do Executivo estadual em janeiro.

Na capital federal, o foco não será a atividade parlamentar, mas o orçamento. Ele quer iniciar as articulações para garantir recursos que permitam colocar em prática as prioridades da futura administração.

A agenda ocorre dois dias depois de Omar derrotar Maria do Carmo Seffair (PL) na disputa pelo governo. A campanha foi marcada pela polarização e por alianças que reuniram prefeitos, parlamentares e lideranças de diferentes partidos em torno das duas candidaturas.

Durante a disputa, ele defendeu a experiência administrativa e a capacidade de articulação como diferenciais e destacou a importância de manter uma relação institucional com o governo federal para viabilizar investimentos no estado.

Como senador, Omar conhece o funcionamento do Congresso, a tramitação do orçamento federal e os mecanismos de repasse de recursos aos estados. Agora, passa a olhar o orçamento pela ótica de quem terá de administrar o Amazonas. O calendário também explica a pressa: o projeto de Lei Orçamentária Anual da União para 2027 está em discussão no Congresso, e as decisões desta etapa podem influenciar os recursos federais disponíveis no próximo ano.

Omar já governou o estado entre 2010 e 2014 e volta ao Executivo depois de mais de uma década. Encerrada a disputa eleitoral, ele inicia as articulações financeiras e administrativas para assumir o Governo do Amazonas em 1º de janeiro de 2027.