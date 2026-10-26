PT quer filiar Janones, e Lula avalia criar Secretaria de Comunicação Digital

Deputado pode ganhar cargo com status de ministro após papel central na mobilização digital da campanha pela reeleição

O deputado federal André Janones (Rede-MG) poderá assumir um cargo com status de ministro no quarto mandato de Lula (PT). Além disso, deverá receber um convite para se filiar ao PT, em reconhecimento à atuação na mobilização digital que impulsionou a campanha vitoriosa.

As articulações foram reveladas nesta segunda-feira (26) pela coluna Painel, da Folha de S.Paulo. Segundo a publicação, há posição majoritária no partido a favor da filiação, mas ainda não existe definição sobre quando e como o convite será feito.

A ideia de levar o deputado ao governo também ganhou força entre petistas que ocupam cargos na atual gestão. Para esses aliados, Janones teve participação relevante na campanha, sobretudo na comunicação pelas redes sociais, e deveria ter espaço na Esplanada dos Ministérios.

Uma das alternativas discutidas nos bastidores é a criação de uma Secretaria Especial de Comunicação Digital, com status de ministério, para ampliar a presença do governo federal nas plataformas digitais.

O formato permitiria que Janones, eleito por Minas Gerais, se licenciasse da Câmara sem perder o mandato. A proposta ainda está em discussão, e não há confirmação de que Lula tenha decidido criar a estrutura ou convidar o deputado formalmente.

O protagonismo de Janones na campanha é apontado como principal motivo da movimentação. Entre o primeiro e o segundo turno, ele participou da mobilização digital de apoiadores de Lula, no auge da disputa contra Flávio Bolsonaro (PL). Uma das iniciativas de maior repercussão foi o canal “Exército do Lula”, que passou de 10 milhões de seguidores e virou ferramenta importante para mobilizar eleitores.

Aliados do presidente consideram que a atuação contribuiu para a virada, embora reconheçam que ele não foi o único responsável pelo resultado. Para eles, Janones desenvolveu uma estratégia digital que setores da esquerda ainda não dominavam.

