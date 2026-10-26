Flávio diz que PF exigiu seus passaportes por ordem de Moraes após visita a Jair Bolsonaro

Candidato derrotado chama decisão de “tentativa de intimidação”, mas afirma que vai entregar os documentos

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), derrotado na disputa pela Presidência, afirmou nesta segunda-feira (26) que foi intimado pela Polícia Federal (PF) a entregar seus passaportes depois de visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na manhã de hoje. Segundo ele, também está proibido de deixar o país.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Flávio relatou: “Hoje de manhã, fui visitar meu pai, como vocês sabem ele está em prisão domiciliar. E quando eu estava saindo, a Polícia Federal do Lula estava na porta da casa dele, no meio da rua, fui intimado a entregar os meus passaportes e também estou proibido de deixar o país”.

De acordo com o senador, a decisão foi do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e teria como base uma fala de Eduardo Bolsonaro, irmão dele que vive nos Estados Unidos. “A decisão do Moraes se baseou numa fala do Eduardo de 23 de outubro, que eu deveria deixar o país se perdesse a eleição. Eu nunca falei isso. Isso é motivo para tirar meu passaporte? Isso é justiça?”, questionou.

Flávio classificou a medida como tentativa de intimidação: “Clara tentativa de me intimidar, mas ninguém vai me calar”. Ele afirmou que cumprirá a determinação e que pretende se defender. “Eu nunca pensei em sair do país. Eu vou entregar os meus passaportes e vou me defender dessa aberração”, concluiu.

