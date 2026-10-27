Flávio Bolsonaro deixa o Brasil e segue para os EUA, diz Metrópoles

Senador estava sem dar notícias desde a manhã desta terça (27) e não entregou o passaporte à PF



De acordo com informações do site Metrópoles, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) deixou o Brasil e viaja para os Estados Unidos. O avião está em voo, segundo a informação confirmada por pessoas próximas à família.

Flávio estava sumido desde a manhã desta terça-feira (27). A última mensagem foi enviada às 8h a Rogério Marinho, que coordenou sua campanha. Ele disse estar “esfriando a cabeça”, mas não respondeu se havia saído do país.

O senador perdeu a eleição para Lula no segundo turno, realizado no domingo (25). No dia seguinte, o ministro Alexandre de Moraes determinou a apreensão de seus passaportes. Flávio deveria ter entregado os documentos nesta terça, mas não o fez.

Ele é investigado, junto com o advogado e amigo Willer Tomaz, por suposta lavagem de dinheiro.