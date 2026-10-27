Governo prorroga subsídio ao diesel por mais 30 dias

Subvenção de R$ 2,12 por litro seria encerrada nesta semana e foi mantida diante da alta do petróleo

O Ministério do Planejamento informou nesta terça-feira (27) que a subvenção ao diesel, um apoio financeiro para manter o preço do combustível mais baixo, foi prorrogada por mais 30 dias. O valor segue em R$ 2,12 por litro. Sem a renovação, o benefício terminaria nesta semana. A portaria será publicada ainda hoje no “Diário Oficial da União”.

Segundo o governo, a decisão se deve à volatilidade dos preços internacionais do petróleo e dos combustíveis. O Brent, referência global, continua acima de US$ 100 por barril por causa dos conflitos no Oriente Médio, e mais de 25% do diesel consumido no Brasil é importado.

O subsídio é formado por duas parcelas: R$ 1,12, criada por medida provisória em maio, e R$ 1, adicionada em setembro com a piora do cenário externo. O governo afirma que a mudança não representa aumento do benefício. O objetivo é evitar que o valor caia para R$ 1 por litro com o fim da primeira medida provisória.

As ações para conter os preços dos combustíveis, incluindo o subsídio à gasolina anunciado no início do mês, foram adotadas após as eleições vencidas por Lula.