Flávio Bolsonaro não entrega passaporte à PF dentro do prazo

Senador, investigado por lavagem de dinheiro, deveria ter cumprido a ordem de Moraes até as 11h desta terça (27)



O senador Flávio Bolsonaro (PL) descumpriu o prazo fixado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, e não entregou seu passaporte à Polícia Federal até as 11h desta terça-feira (27). A decisão foi dada na noite de domingo (25), em processo que investiga o parlamentar e o advogado Willer Tomaz por lavagem de dinheiro, em um suposto esquema que envolveria empresas do jurista e bets.

Moraes determinou a proibição de contato entre os dois, o cancelamento de todos os passaportes brasileiros de Flávio, inclusive o diplomático, e a entrega, em até 24 horas, de documentos de outras nacionalidades. Em junho de 2025, o governo italiano confirmou que o senador tem passaporte da Itália.

A PF apura se Flávio deixou o país, apesar da proibição de sair do Brasil. Um jornal argentino afirmou que ele teria viajado pela fronteira com Puerto Iguazú, mas as autoridades brasileiras, em contato com as argentinas, não encontraram registro de entrada no país vizinho. Flávio também é investigado em outro inquérito, sobre o financiamento do filme “Dark Horse”, que retrata a trajetória de Jair Bolsonaro.

Em vídeo nas redes sociais, o senador negou que pretendesse deixar o país. Ele contou que foi intimado pela PF a entregar os passaportes ao sair da casa do pai, na segunda (26), e disse que a decisão se baseou em uma fala do irmão Eduardo, que ele afirma nunca ter feito. Flávio disse ainda que seguirá na oposição ao governo Lula.