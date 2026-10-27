Bolsa reage com leve alta e dólar recua um dia após tombo histórico

Mercado tenta se acomodar nesta terça (27), depois de o Ibovespa despencar 13,88% e acionar o circuit breaker com a reeleição de Lula

A bolsa brasileira operava em tom mais calmo nesta terça-feira (27), um dia depois de uma forte onda de vendas que levou à ativação do circuit breaker. O movimento de segunda (26) foi uma resposta à reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), confirmada no fim de semana.

Às 10h10, o Ibovespa subia 0,32%, aos 177.141,43 pontos. O contrato futuro com vencimento em 16 de dezembro, o mais curto, avançava 0,82%.

Na véspera, o principal índice da bolsa fechou em queda de 13,88%, o pior resultado desde 2020. Os investidores apostavam na vitória do senador Flávio Bolsonaro (PL), vista como porta de entrada para uma agenda econômica mais voltada ao ajuste fiscal. O resultado das urnas frustrou essa expectativa.



O câmbio seguiu o mesmo caminho. Nesta terça, o dólar abriu em baixa, com recuo de 1,20% às 10h, cotado a R$ 5,3487. Na segunda, a moeda americana havia disparado 8,36% e fechado a R$ 5,4066, a maior alta diária desde 5 de março de 2003, quando subiu 10,4%. Pela manhã, ela chegou a superar R$ 5,60, mas perdeu força ao longo do pregão.

