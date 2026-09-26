Com rodeio, concurso da rainha e show nacional, começa a XII Expo Envira

A edição 2026 da Expo Envira, maior festa agropecuária do Sul do Amazonas, superou todas as expectativas. Organizada e coordenada pela prefeitura, a feira, que começou na noite da última sexta feira,25, na arena de rodeios, tem foco principal da produção rural.

Na primeira noite, o concurso da rainha do rodeio mostrou que Envira tem mulher bonita. Que o diga Renata Silva Moura, uma morena de 23 anos, que desbancou dez concorrentes e ficou com o título e a faixa da rainha, além do prêmio de R$ 5 mil.

Na abertos do rodeio, o prefeito Ivon Rates, anfitrião do evento, ratificou o irrestrito apoio ao homem do campo, anunciou mais investimentos e garantiu que enquanto na gestão estiver, o produtor não será esquecido.

“Sejam todos bem vindos à feira que vai exaltar a força da nossa produção rural e mostrar que aqui também temos potencial. Fizemos um grande esforço para esse evento acontecer, e espero que todos aproveitem na melhor maneira possível “, disse.

Na abertura do rodeio, 22 peões do Acre e Amazonas montaram em touros na primeira eliminatória em busca do primeiro lugar. O campeão. Aí levar para casa uma moto.

Do lado de fora da arena, dezenas de expositores ofertaram artesanatos, produtos regionais, entre eles mel, além de uma praça de alimentação.

No palco a festa ficou por conta de Juninho Moraes e forró Ideal.

Neste sábado,26, tem mais rodeio e o show nacional de Rock Sales.