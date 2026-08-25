Roberto Cidade reforça presença nas ruas e amplia diálogo com a população

Em caminhada no Novo Aleixo, candidato à reeleição percorreu a comunidade Gilberto Mestrinho e reforçou as propostas para um novo mandato

O governador e candidato à reeleição, Roberto Cidade (União Progressista), reforçou, no final da tarde desta segunda-feira (24/08), a estratégia de aproximar a campanha da população durante caminhada pelas ruas da comunidade Gilberto Mestrinho, no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus.

Ao lado do candidato ao Senado, Wilson Lima (União Progressista), Cidade percorreu a região, conversou com moradores e comerciantes, ouviu demandas e apresentou propostas previstas em seu Plano de Governo. A mobilização reuniu apoiadores e lideranças comunitárias.

A caminhada teve dois pontos de concentração. Em um deles, a mobilização foi conduzida pela primeira-dama Thaisa Cidade e por Andreza Lima, esposa do candidato ao Senado, Wilson Lima, que também participaram do corpo a corpo com moradores.

Durante o percurso, Roberto Cidade destacou a importância de levar a campanha para as ruas e manter uma relação direta com a população.

“É muito importante estar próximo do povo, levando nossas propostas, nosso compromisso, apresentando a forma que a gente pretende governar pelos próximos quatro anos. Só tenho a agradecer pela recepção das pessoas e pedir o voto no 44. Vamos que vamos!”, declarou.

A mobilização no Novo Aleixo integra a agenda de caminhadas e ações de rua da coligação “União Pelo Amazonas”, formada pela Federação União Progressista, Podemos e PSB, partido do vice-governador e candidato à reeleição, Serafim Corrêa.

A estratégia busca ampliar a presença dos candidatos junto aos eleitores, tanto em Manaus quanto no interior, com escuta das demandas locais e apresentação das propostas da campanha.

Confiança da comunidade

Moradora do bairro, Clarice Alves destacou a importância das propostas apresentadas por Roberto Cidade e afirmou acreditar que elas representam o melhor caminho para o Amazonas. Entre as ações, ela ressaltou o Auxílio Estadual Permanente, programa voltado ao apoio das famílias em situação de vulnerabilidade.

“Eu acredito que as propostas do Roberto Cidade são as melhores para o nosso estado. Uma que considero muito importante é o Auxílio Estadual Permanente, porque ajuda diretamente as famílias que mais precisam e faz diferença na vida de quem recebe. E ele vai dobrar para mães e pais atípicos. Acredito que ele está preparado para seguir trabalhando pelo nosso Estado”, afirmou.

A proposta de aumentar o Auxílio Estadual Permanente para R$ 250 e dobrar esse valor para R$ 500 para mães e pais atípicos faz parte do plano de governo de Roberto Cidade para os próximos quatro anos.