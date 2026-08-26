Segunda pesquisa aponta cenário de segundo turno entre Omar e Roberto Cidade no Amazonas

Depois da Projeta, levantamento da Quaest também coloca Omar Aziz e Roberto Cidade nas duas primeiras posições.Governo Roberto Cidade é aprovado por 71% dos amazonenses

A pesquisa Quaest, divulgada nesta terça-feira (25), é o segundo levantamento em dois dias a colocar Omar Aziz (PSD) e Roberto Cidade (União Brasil) nas duas primeiras posições da disputa pelo Governo do Amazonas.

Omar aparece com 26% das intenções de voto, enquanto Cidade ocupa o segundo lugar, com 18%. A empresária Maria do Carmo (PL) aparece em terceiro, com 16%, e David Almeida (Avante) em quarto, com 15%.

Na sequência, aparecem Cabo Daciolo (Mobiliza), com 2%; Isael Munduruku (Rede), com 1%; e Gilberto Vasconcelos (PSTU), que não pontuou.

Brancos e nulos somam 6%, enquanto 16% dos entrevistados disseram estar indecisos.

Se as urnas reproduzissem exatamente os percentuais apresentados pela Quaest, Omar Aziz e Roberto Cidade disputariam o segundo turno.

O resultado reforça a configuração apresentada pela pesquisa Projeta, divulgada na segunda-feira (24).

Naquele levantamento, Omar tinha 25,72% das intenções de voto e Roberto Cidade, 24%, ambos tecnicamente empatados na liderança. David Almeida aparecia com 15,46%, e Maria do Carmo, com 14,43%.

Foi, portanto, a segunda pesquisa consecutiva a colocar Omar Aziz e Roberto Cidade nas duas primeiras posições da disputa.

Governo de Roberto Cidade é aprovado pela maioria

A Quaest também avaliou a gestão do governador Roberto Cidade.

Segundo o levantamento, 71% dos entrevistados aprovam o governo. Outros 19% fazem uma avaliação negativa, enquanto 10% não souberam ou preferiram não responder.

Na prática, isso significa que, a cada dez amazonenses, sete aprovam a atual gestão do governador Roberto Cidade.

Encomendada pela Rede Amazônica, a pesquisa ouviu 804 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança.

O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número AM-04595/2026.