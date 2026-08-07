Renato Junior firma aliança com Eduardo Braga para o Senado

O prefeito de Manaus destacou a influência do parlamentar em Brasília como fator decisivo para garantir novos investimentos e obras na capital amazonense.

O prefeito de Manaus, Renato Junior, oficializou seu apoio à pré-candidatura do senador Eduardo Braga, do MDB, ao Senado Federal durante um evento público realizado nesta quinta-feira, dia 6.

A decisão foi justificada pela necessidade de fortalecer a articulação política do município em Brasília e captar mais recursos para obras e serviços locais.

Renato Junior ressaltou a forte influência de Braga no Congresso Nacional, afirmando que essa parceria institucional é fundamental para que as demandas da cidade ganhem celeridade e sejam atendidas pelo governo federal.

Em agradecimento, Eduardo Braga reforçou seu compromisso com as necessidades de Manaus e defendeu a união de diferentes grupos políticos em prol da cidade.

O parlamentar declarou que a política deve ser pautada pela luta por ideais e pela superação de divergências, visando sempre encontrar soluções conjuntas e pacíficas para os problemas do município.

O senador aproveitou a ocasião para ressaltar que já viabilizou R$ 2,7 bilhões em investimentos para a capital amazonense por meio de emendas, projetos e repasses federais.

Esses recursos foram direcionados para ações diretas, como obras de contenção em 13 áreas de risco e o recapeamento asfáltico de 141 ruas na zona norte.

Na área da habitação, através de financiamentos federais, foram entregues 576 moradias, outras 576 já estão finalizadas e há mais de 3.600 unidades em construção.

Para o futuro, o senador elencou como prioridades absolutas a recuperação da BR-319, avanços na mobilidade urbana e a construção do novo Porto da Manaus Moderna.