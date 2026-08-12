Omar coloca valorização dos professores no centro de proposta para recuperar educação do Amazonas

Candidato ao governo do Amazonas defende cumprimento da data-base, progressão na carreira e qualificação profissional; plano também prevê ensino integral e formação tecnológica



A valorização dos professores será um dos pilares da proposta de Omar Aziz para reestruturar a educação pública do Amazonas. O candidato ao Governo do Estado defendeu o cumprimento da data-base, o fortalecimento do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), a retomada das progressões funcionais e investimentos na qualificação dos profissionais da rede estadual.

Ao apresentar as propostas para a categoria durante encontro com o pré-candidato a deputado federal pelo Amazonas, Pauderney Avelino, na terça-feira (11/8), Omar relembrou medidas adotadas durante sua passagem pelo Governo do Amazonas e afirmou que pretende recuperar mecanismos que permitam ao professor avançar profissionalmente ao longo da carreira.

“Na minha época tinha a progressão horizontal, vertical e diagonal. Trouxe 8 mil professores para fazer pós-graduação para que eles pudessem ser promovidos. Se a gente não pós-graduar, não qualificar o professor, ele não vai crescer na carreira”, afirmou.

Para Omar, a política salarial precisa estar associada a uma carreira que ofereça perspectiva de crescimento ao servidor. O candidato também criticou a substituição de reajustes permanentes por pagamentos que, segundo ele, não são incorporados à aposentadoria.

A valorização dos profissionais faz parte de uma proposta mais ampla para a educação. Omar também defende recuperar a estrutura física das escolas, ampliar o ensino em tempo integral e criar condições para que crianças e adolescentes permaneçam mais tempo no ambiente escolar.

“Eu fui aluno de escola pública a vida toda. Fui aluno do Colégio Estadual, da Escola Técnica Federal e sou formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Amazonas. A educação mudou a minha vida”, afirmou.

*Tempo integral e programas*

Segundo Omar, a expansão do tempo integral também possui uma dimensão social, especialmente para famílias em que pais e mães precisam trabalhar durante todo o dia. Em quatro anos que foi governador, o Estado construiu 24 escolas de tempo integral e deixou dinheiro para construir as últimas que foram entregues há quatro anos. Agora Omar pretende ampliar esse modelo na capital e no interior.

A experiência com programas voltados aos estudantes também aparece nas falas de apoiadores. A deputada estadual Alessandra Campelo, que integra a chapa de Omar como candidata à vice-governadora, citou iniciativas implementadas pelo senador. “O Amazonas tinha programas como o Jovem Cidadão, Galera Nota 10, Ronda no Bairro e tantos outros que hoje, infelizmente, nossos filhos não podem vivenciar. O que faz diferença na vida das pessoas é o que você faz por elas. É preciso retomar a qualidade de vida”.

Por sua vez, o pré-candidato a deputado federal pelo Amazonas, Pauderney Avelino, também citou sua experiência na área educacional ao defender a candidatura de Omar. “Temos o objetivo de melhorar a qualidade do ensino, desde professores até a merendeira, o porteiro, quem limpa a escola, até os pais de alunos. Temos respeito pelo cidadão amazonense”, assinalou Pauderney.

“Essa será a maior herança que podemos deixar. Muitas famílias não têm patrimônio para deixar aos filhos, mas podem deixar conhecimento e uma educação de qualidade”, finalizou Omar.