Governador Roberto Cidade vistoria obras que ampliam e modernizam estrutura do SPA do São Raimundo

Obra integra plano de modernização da rede estadual de saúde, com melhorias na estrutura e nos fluxos de atendimento de 27 unidades

O governador Roberto Cidade vistoriou, nesta quarta-feira (12/8), as obras de revitalização do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) São Raimundo, na zona oeste de Manaus. A intervenção integra o plano de modernização da rede estadual de saúde e prevê a reforma e a readequação de espaços da unidade, com melhorias na estrutura física e na organização dos fluxos de atendimento.

As intervenções contemplam a revitalização da enfermaria, da observação pediátrica, do consultório de atendimento, da sala de drenagem e da farmácia. A readequação dos ambientes busca tornar os espaços mais funcionais e contribuir para um atendimento mais organizado, tanto para a população quanto para os profissionais de saúde.

“Depois dessa ampliação e reforma, o SPA São Raimundo será transformado em uma UPA, o que vai nos permitir estar mais equipados para atender a população. Também vamos buscar mais recursos junto ao Governo Federal para melhorar ainda mais o atendimento. Hoje, a unidade atende cerca de 400 pacientes por dia, sendo 67% deles casos de atenção básica”, afirmou o governador.

O governador destacou ainda a importância da unidade para a zona oeste de Manaus. “Essa é uma unidade fundamental, que atende moradores do São Raimundo, Glória, Santo Antônio, Compensa, Vila da Prata, São Jorge, Centro e também de outras áreas próximas. Por isso, essa revitalização é importante para avançarmos na melhoria da estrutura da nossa rede de saúde e, principalmente, na qualidade do atendimento oferecido à população”, completou.

Plano de modernização

De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Luis Alberto Saraiva, a revitalização do SPA São Raimundo faz parte de um conjunto de ações para modernizar 27 unidades da rede estadual e proporcionar um atendimento mais organizado, tanto para a população quanto para os profissionais de saúde. A previsão é que as obras estejam concluídas até dezembro deste ano.

“Estamos avançando na modernização da nossa rede de saúde, olhando não apenas para a estrutura física das unidades, mas também para a organização dos fluxos e para as condições de atendimento. A revitalização do SPA São Raimundo é mais uma etapa desse trabalho, que busca oferecer mais conforto e segurança aos pacientes e melhores condições para os nossos profissionais”, disse o secretário.

A proposta contempla intervenções em diferentes áreas das unidades, considerando as necessidades de cada serviço e buscando proporcionar ambientes mais adequados ao atendimento da população e ao trabalho dos profissionais de saúde.

Outras intervenções

Em julho, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) concluiu a revitalização do SPA Danilo Corrêa, na zona norte de Manaus, com a implantação do modelo Fast Track, novas salas de classificação de risco, recepções exclusivas para urgência e emergência e reorganização do fluxo assistencial.

Também foi concluída a revitalização do SPA Coroado, na zona leste da capital, com melhorias na recepção, sala de espera, fachada e acessibilidade, além da implantação da Ouvidoria Estadual e da ampliação da estrutura da classificação de risco.

Outra intervenção realizada foi a readequação do ambulatório da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), que ampliou a capacidade da recepção de 228 para 261 pacientes e integra o processo de reestruturação da unidade, com melhorias em setores estratégicos e reorganização dos fluxos de atendimento.