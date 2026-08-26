Enchente deixa quase 400 desaparecidos no Nepal

Balanço inicial aponta 291 estrangeiros e 93 nepaleses entre os desaparecidos; ao menos 95 pessoas morreram após as fortes inundações.

Uma enchente repentina atingiu áreas do Nepal nesta quarta-feira (26) e deixou quase 400 viajantes desaparecidos, segundo um levantamento preliminar divulgado pelo conselho de turismo do país. Entre as pessoas que não foram localizadas estão 291 estrangeiros e 93 cidadãos nepaleses.

A lista inclui turistas e viajantes da Índia, Austrália, Países Baixos, África do Sul, Reino Unido e Malásia. As autoridades ressaltam que os números ainda estão sendo verificados junto a empresas de turismo, guias, autoridades locais e órgãos de segurança.

Ao menos 95 mortes foram confirmadas pela polícia do Nepal. O governo também mobilizou equipes de busca e resgate, mas as condições climáticas e o alto nível dos rios dificultam o acesso às áreas mais atingidas.

As inundações atingiram principalmente regiões próximas à fronteira entre o Nepal e o Tibete. Estradas, pontes e projetos de energia foram destruídos, enquanto deslizamentos de terra interromperam vias de acesso, comunicações e o fornecimento de eletricidade.

No distrito montanhoso de Rasuwa, casas e estradas foram levadas pela força da água. Helicópteros de resgate não conseguiram pousar em áreas como Syapru Besi e Timure devido ao transbordamento do rio.

Imagens divulgadas por emissoras locais mostraram casas destruídas, veículos arrastados pela correnteza e uma ponte de metal sendo levada pela enchente. Testemunhas relataram que vilarejos inteiros foram inundados.

O administrador distrital Narendra Pariyar alertou para a possibilidade de um número elevado de vítimas e orientou moradores próximos ao rio Bhote Koshi a procurarem locais mais altos.

As operações de resgate permanecem limitadas pelas condições do rio. Segundo o Exército do Nepal, os helicópteros só poderão pousar nas áreas afetadas quando o nível da água diminuir.

A causa da enchente ainda não foi esclarecida. No ano passado, uma inundação fatal no mesmo rio foi posteriormente relacionada ao esvaziamento de um lago glacial.