Bolsas da Europa recuam diante de tensões geopolíticas no Oriente Médio

Impasse diplomático entre Estados Unidos e Irã gera cautela nos mercados, enquanto setores de tecnologia e mineradoras amenizam perdas.

O mercado acionário europeu encerrou esta segunda-feira (17) predominantemente no campo negativo. A apreensão dos investidores foi alimentada pelo impasse nas negociações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Irã, somada ao encerramento da temporada de balanços corporativos no continente.

A maioria das principais praças financeiras registrou desvalorização. O índice FTSE 100 de Londres caiu 0,28% para 10.720,30 pontos, enquanto o DAX de Frankfurt recuou 0,27% aos 26.369,66 pontos. Em Paris, o CAC 40 cedeu 0,66% para 8.579,60 pontos, afetado pelo recuo de empresas de luxo como Kering, que perdeu 4,36%, e LVMH, que baixou 2,71%.

Na Península Ibérica, o Ibex 35 de Madri teve queda de 0,91% aos 19.973,54 pontos e o PSI 20 de Lisboa encolheu 0,38% para 9.219,73 pontos. Na contramão parcial, o FTSE MIB de Milão teve alta residual de 0,01% aos 53.586,98 pontos.

O índice geral Stoxx 600 cedeu 0,12%, tendo suas perdas limitadas pelos ganhos no setor de tecnologia, que avançou 0,69%, e no farmacêutico, que subiu 0,40%. A fornecedora STMicroelectronics subiu 1,06%, enquanto ASML Holding e ASM International ganharam 3,08% e 1,39%, respectivamente.

A farmacêutica Argenx disparou 17,91% após divulgar resultados promissores em testes clínicos. O setor de mineração também registrou alta de 0,47%, impulsionado pela valorização de metais preciosos.

Conforme avaliação do Swissquote Bank, o bom desempenho recente de bancos e petroleiras sustentou os balanços na região, mas a alta nos custos de energia permanece como um risco que pode alterar a conduta do Banco Central Europeu.

Em nota, a própria autoridade monetária da zona do euro alertou que um ajuste brusco no mercado de ações dos Estados Unidos traria reflexos negativos diretos para o ambiente econômico, para os aportes financeiros e para a geração de empregos no bloco europeu.