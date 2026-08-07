Apoio a Eduardo Braga cria ponte estratégica entre rivais no Amazonas

A aliança com o atual prefeito de Manaus aproxima os grupos políticos de Omar Aziz e David Almeida sem gerar atritos públicos.

A decisão do prefeito de Manaus, Renato Magalhães Júnior, do Avante, de apoiar a reeleição do senador Eduardo Braga, do MDB, produziu 1 movimento surpreendente no atual cenário eleitoral do Amazonas.

Braga integra formalmente a chapa do senador Omar Aziz, do PSD, apoiada pelo presidente Lula. Em contrapartida, Renato é o principal cabo eleitoral do ex-prefeito David Almeida, também do Avante, que concorre ao Governo do Estado exatamente contra Aziz. Apesar dessa aparente contradição, não houve nenhuma manifestação contrária por parte dos aliados de Aziz.

A ausência de conflitos indica a reconstrução de laços desfeitos no mês de novembro do ano passado, momento em que Almeida lançou sua candidatura e distanciou seu grupo de Aziz e Braga.

Todo o panorama político sofreu forte alteração no mês de abril, com as saídas de Wilson Lima e Tadeu de Souza. Roberto Cidade assumiu o governo e entrou na corrida eleitoral, virando o alvo principal das campanhas de Aziz e Almeida. Sem se atacarem, os 2 adversários mantiveram clima ameno ao longo de toda a pré-campanha.

Agora, Braga ocupa 1 espaço estratégico e privilegiado. De 1 lado, possui o peso da estrutura federal em sua aliança com Aziz e Lula. Do outro, conta com a máquina municipal liderada por Renato Júnior, criando 1 conexão direta com o projeto político de Almeida.

Embora seja precipitado cravar 1 aliança antecipada, o desenho atual facilita bastante os acordos para o 2º turno. O resultado das urnas no 1º turno ditará o futuro da eleição. Se Aziz passar, Braga continuará no mesmo palanque. Caso Almeida avance, o senador já terá garantido 1 ligação direta e sólida com o prefeito de Manaus, figura central na campanha do candidato do Avante.