Dólar recua e Ibovespa opera em baixa após dados econômicos americanos

Mercado financeiro também reage às tensões no Oriente Médio e ao balanço positivo da Petrobras no segundo trimestre.

O dólar registrou queda de 0,24% perto das 11h45 desta sexta-feira, dia 7, sendo negociado a R$ 5,0945. No mesmo horário, o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, operava em baixa de 1,20%, atingindo 173.434 pontos.

No dia anterior, a moeda americana já havia recuado 0,06%, cotada a R$ 5,1281, enquanto a bolsa caiu 0,09%, chegando aos 177.726 pontos. O grande destaque do dia é o novo relatório de emprego dos Estados Unidos. O documento revelou o fechamento inesperado de 23 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola em julho.

Esse enfraquecimento do mercado levanta dúvidas sobre as decisões do banco central americano, reforçando a perspectiva de manutenção da atual taxa de juros por mais tempo.

Além da economia americana, as tensões no Oriente Médio continuam no radar dos investidores. A possibilidade de o parlamento do Irã proibir a circulação de navios de países considerados hostis gera preocupação sobre o Estreito de Ormuz, uma importante rota comercial.

Essa instabilidade refletiu nos preços do petróleo, gerando volatilidade. Por volta das 11h45, o barril tipo Brent subia 0,08%, cotado a US$ 82,56, e o tipo WTI registrava alta de 0,25%, negociado a US$ 77,48.

No mercado interno, os investidores avaliam os resultados da Petrobras. A estatal reportou um salto de 96,8% no lucro do segundo trimestre, alcançando o valor de R$ 52,4 bilhões.

O desempenho favorável foi impulsionado pelo aumento na produção da companhia, pelo crescimento das exportações e pela forte valorização internacional da commodity.